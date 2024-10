World of Warcraft, è possibile sostenere CureDuchenne con il programma WoW Charity Pet 2024 (Di martedì 29 ottobre 2024) Blizzard Entertainment e il gioco di ruolo multigiocatore di massa online World of Warcraft hanno dato il via al programma WoW Charity Pet 2024 in collaborazione con CureDuchenne, un’organizzazione non a scopo di lucro leader a livello mondiale nella ricerca e nell’assistenza delle persone affette da distrofia muscolare di Duchenne (DMD). Il Pacchetto Reven, disponibile da ora fino alle 19:00 del 7 gennaio 2025, si ispira all’incredibile storia di Mats Steen, raccontata nel documentario La vita straordinaria di Ibelin, ora disponibile su Netflix. Mats, un giocatore norvegese di WoW noto nel gioco come Ibelin, soffriva di DMD, una rara malattia neuromuscolare. Game-experience.it - World of Warcraft, è possibile sostenere CureDuchenne con il programma WoW Charity Pet 2024 Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Blizzard Entertainment e il gioco di ruolo multigiocatore di massa onlineofhanno dato il via alWoWPetin collaborazione con, un’organizzazione non a scopo di lucro leader a livello mondiale nella ricerca e nell’assistenza delle persone affette da distrofia muscolare di Duchenne (DMD). Il Pacchetto Reven, disponibile da ora fino alle 19:00 del 7 gennaio 2025, si ispira all’incredibile storia di Mats Steen, raccontata nel documentario La vita straordinaria di Ibelin, ora disponibile su Netflix. Mats, un giocatore norvegese di WoW noto nel gioco come Ibelin, soffriva di DMD, una rara malattia neuromuscolare.

