Vacanze di Natale, Napoli tra le città preferite: la classifica (Di martedì 29 ottobre 2024) Si avvicinano le Vacanze di Natale, periodo in cui milioni di italiani coglieranno l’occasione per una più o meno breve vacanza, e Jetcost.it ha condotto uno sondaggio con l'obiettivo di conoscere le prospettive di viaggio. Come vedremo, ancora una volta Napoli è protagonista.Dallo studio, la Napolitoday.it - Vacanze di Natale, Napoli tra le città preferite: la classifica Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si avvicinano ledi, periodo in cui milioni di italiani coglieranno l’occasione per una più o meno breve vacanza, e Jetcost.it ha condotto uno sondaggio con l'obiettivo di conoscere le prospettive di viaggio. Come vedremo, ancora una voltaè protagonista.Dallo studio, la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Da Milano a, cosa fare in città durante ledi; I 7 piatti da mangiare adurante lenatalizie; Dove andare aspendendo poco: le migliori destinazioni economiche per quest’anno; Non ci sarà il tutto esaurito di turisti aquesto. Ma per Capodanno si prevede l'ondata; 10 mete perdove trascorrere le; Cremonini,: “Città incredibile, accoglienza unica”; Leggi >>>

Vacanze di Natale 2024: ecco dove iniziano prima

(studenti.it)

Vacanze natalizie 2024: ecco dove gli studenti inizieranno il riposo prima, grazie a un nuovo calendario scolastico ...

MERAVIGLIOSAmente Natale: torna la magia dei mercatini al Castello di Limatola

(napolitoday.it)

“Meraviglioso” è il Natale quest’anno al Castello di Limatola: la XV edizione di “Cadeaux al Castello” - tra i mercatini più famosi e riconosciuti d’Europa - inaugurerà l’8 novembre e ci condurrà, ...

Turismo a Napoli, anche l’autunno è una stagione top

(ilmattino.it)

In un’ultima domenica di ottobre, bollente come un giorno di agosto, Napoli scopre che la destagionalizzazione del turismo è già realtà. 120mila ...

Napoli, funicolare di Chiaia: «Aprirà entro Natale

(ilmattino.it)

A Napoli è arrivato l’ultimo componente per rimettere in funzione la funicolare di Chiaia: si tratta della gigantesca fune d’acciaio che trascinerà le ...