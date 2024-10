Usa, Donald Trump “Sei spazzatura”: lo spot repubblicano che insulta il tycoon VIDEO (Di martedì 29 ottobre 2024) Aspirante Presidente USA, in competizione con Kamala Harris, Donald Trump è il protagonista di uno spot che lo considera un vero e proprio rifiuto L'articolo Usa, Donald Trump “Sei spazzatura”: lo spot repubblicano che insulta il tycoon VIDEO proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Usa, Donald Trump “Sei spazzatura”: lo spot repubblicano che insulta il tycoon VIDEO Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Aspirante Presidente USA, in competizione con Kamala Harris,è il protagonista di unoche lo considera un vero e proprio rifiuto L'articolo Usa,“Sei”: locheilproviene da Il Difforme.

