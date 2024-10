Usa 2024 il piccolo segreto di Donald Trump sulle elezioni I Dem | Vuole ribaltare l’esito delle urne

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tra le tante sparate pronunciate dadurante il suo ultimo evento elettorale al Madison Square Garden di New York ce n’è una che sta preoccupando (e non poco) i Democratici. Dal palco del celebre palazzetto, l’ex presidente ha evocato un «» che custodisce insieme a Mike Johnson, speaker repubblicano della Camera. «Penso che con il nostrofaremo davvero bene con la Camera, giusto? Il nostrosta avendo un grande impatto. Lui e io abbiamo un: vi diremo qual è quando la corsa sarà finita», ha dettodurante il comizio. Il timore dei Democratici, scrive il New York Times, è che Johnson sia in combutta con il candidato repubblicano per impedire la certificazione dei risultatiin caso di vittoria di Kamala Harris.