Ilgiorno.it - Urta bici che poi finisce contro una vetrina e la distrugge. Al vaglio i filmati per rintracciare l’automobilista pirata

(Di martedì 29 ottobre 2024) Hato unacletta che era assicurata ad una palina della segnaletica verticale che è finitaladi una palestra che è aperta 24 ore sul 24 mandandola in frantumi. L’episodio è avvenuto intorno alle 22 di domenica a Vigevano. Gli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona non solo per recuperare elementi utili per l’individuazione del veicolo e per risalire al proprietario ma anche per fare luce sulla esatta dinamica dell’urto. Non è infatti escluso che possa essersi trattato di un errore del conducente che ha imboccato male la curva e che magari non si è nemmeno accorto di avereto lacletta. Intanto l’area dell’incidente è stata transennata. I danni per lasono stati importanti, ma non ancora esattamente quantificati. U.Z.