Udinese Runjaic | C’è grande entusiasmo tra i nostri tifosi Thauvin ci sarà

(Di martedì 29 ottobre 2024) Alla vigilia di Venezia-, il tecnico dei friulani Kostasi gode l’dei proprima non intende abbassare la guardia: “Contro il Cagliari mi è piaciuto come siamo stati da subito dentro la gara, abbiamo vinto tanti duelli. Mi è piaciuta la nostra determinazione e il nostro spirito di squadra“, ha detto l’allenatore ai microfoni di TV 12, come riporta sul proprio sito lo stesso club bianconero. “Sappiamo che contro il Venezia nonsemplice: giocano in casa, nel loro stadio e ciunaatmosfera. Finora sono stati un avversario difficile per tutti, hanno creato molto e non hanno nulla da perdere. Mi aspetto una gara difficile: ci dovremo mettere tanto impegno“, ha aggiunto il tecnico tedesco, di origini croate.