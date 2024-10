TedxBergamo Women, Training Space e birre: cosa fare stasera a Bergamo e provincia (Di martedì 29 ottobre 2024) TedxBergamo Women al Gres Art 671 a Bergamo, il Training Space con allenamento di gruppo a Comun Nuovo, OktoBergFest al Piazzale degli Alpini a Bergamo, film e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 29 ottobre. Ecco gli appuntamenti. Bergamo Sino al 3 novembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, si terrà “OktoBERGfest”, evento che trae ispirazione dalla più celebre festa popolare del mondo e ne consacra l’incontro con la tradizione bergamasca. Si potranno trovare birre bavaresi e bergamasche – cucina tradizionale – party – show – live music. Tra gli indiscussi protagonisti ci saranno lo stinco caldo, il pane e salame, i bretzel e i casoncelli, il tutto accompagnato da fiumi di polenta e dall’immancabile icona luppolata: la birra bavarese, che ha reso celebre l’Oktoberfest, e quella di tradizione bergamasca. Bergamonews.it - TedxBergamo Women, Training Space e birre: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 29 ottobre 2024)al Gres Art 671 a, ilcon allenamento di gruppo a Comun Nuovo, OktoBergFest al Piazzale degli Alpini a, film e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 29 ottobre. Ecco gli appuntamenti.Sino al 3 novembre al Piazzale degli Alpini, a, si terrà “OktoBERGfest”, evento che trae ispirazione dalla più celebre festa popolare del mondo e ne consacra l’incontro con la tradizione bergamasca. Si potranno trovarebavaresi e bergamasche – cucina tradizionale – party – show – live music. Tra gli indiscussi protagonisti ci saranno lo stinco caldo, il pane e salame, i bretzel e i casoncelli, il tutto accompagnato da fiumi di polenta e dall’immancabile icona luppolata: la birra bavarese, che ha reso celebre l’Oktoberfest, e quella di tradizione bergamasca.

