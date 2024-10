Teatro | a Napoli con Frankenstein al via la stagione de Il Pozzo e il Pendolo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ile ildialza il sipario sulla sua venticinquesima, in programma da novembre fino a marzo 2025, con dodici spettacoli in scena, ai quali si affiancheranno le inimitabili ‘Cene con delitto’ e La tombola dei fantasmi, che hanno reso originale l’attività dello spazio eventi di Palazzo Petrucci, e altri eventi in via di programmazione. L’inaugurazione dellateatrale, al debutto sabato 2 novembre (in replica domenica 3), è affidata a una pietra miliare del romanzo gotico e antesignano dell’horror fantascientifico,di Mary Shelley, “raccontato” da Paolo Cresta, che ne cura adattamento e regia. Il testo conduce lungo i sentieri dei brividi, della paura, della commozione per portarci al cospetto del volto di un mostro che, guardato da vicino, non è poi così diverso da uno dei mostri che ci abitano dentro.