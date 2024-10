Serie A, 10ª giornata: diretta TV e streaming partite del turno infrasettimanale (Di martedì 29 ottobre 2024) La decima giornata di Serie A è quella del primo e unico turno infrasettimanale della stagione. Si inizia oggi con ben tre partite e si concluderà giovedì con altre tre gare. Inter impegnata ad Empoli. Di seguito le partite e le dirette Tv e streaming della decima giornata di Serie A. Serie A 2024-2025 – 10ª giornata Lecce-Verona – martedì 29 ottobre ore 18.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivusat) e streaming DAZN Cagliari-Bologna – martedì 29 ottobre ore 18.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN Milan-Napoli – martedì 29 ottobre ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivusat) e streaming DAZN Empoli-Inter – mercoledì 30 ottobre ore 18.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivusat) e streaming DAZN Venezia-Udinese – mercoledì 30 ottobre ore 18. Inter-news.it - Serie A, 10ª giornata: diretta TV e streaming partite del turno infrasettimanale Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La decimadiA è quella del primo e unicodella stagione. Si inizia oggi con ben tree si concluderà giovedì con altre tre gare. Inter impegnata ad Empoli. Di seguito lee le dirette Tv edella decimadiA.A 2024-2025 – 10ªLecce-Verona – martedì 29 ottobre ore 18.30 –TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivusat) eDAZN Cagliari-Bologna – martedì 29 ottobre ore 18.30 –TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), liveDAZN Milan-Napoli – martedì 29 ottobre ore 20.45 –TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivusat) eDAZN Empoli-Inter – mercoledì 30 ottobre ore 18.30 –TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivusat) eDAZN Venezia-Udinese – mercoledì 30 ottobre ore 18.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calendario Serie B 2024/2025 : date - orari - partite - risultati - classifica

(Calcionews24.com)

Tutte le informazioni sul torneo cadetto e il programma giornata per giornata: Calendario Serie B 2024/2025 La Serie B 2024/2025 ha preso forma con il sorteggio del calendario del campionato, che è stato effettuato mercoledì 10 luglio nella cornice ...

SERIE A 2024/2025 : LE PARTITE DELLA NONA GIORNATA. CANALI - ORARI E TELECRONACA

(Bubinoblog)

Torna il grande calcio della Serie A tutta da vivere minuti per minuto. Lo schema non cambia: ogni giornata, dieci incontri di calcio da seguire tra DAZN e Sky. VENERDI’ 25 OTTOBRE 2024 Ore 18:30 Udinese-Cagliari – in diretta su DAZN, su Sky ...