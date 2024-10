.com - Sci in lutto: Matilde Lorenzi è morta. Fatale la caduta in Val Senales. Il cordoglio del mondo dello sport

(Di martedì 29 ottobre 2024), 20 anni, promessasci azzurro èper le conseguenze delladi ieri, durante un allenamento in Val. Lo comunica il Ministero della Difesa in un post su X: "La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondoe si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale, atleta dell'Esercito e promessasci azzurro" L'articolo Sci inlain Val. Ildelproviene da Firenze Post.