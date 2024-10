Oasport.it - Sci di fondo, Therese Johaug “chissà perché… capitano tutte a me”? Troppo pericoloso allenarsi su skiroll, lei cade in palestra!

(Di martedì 29 ottobre 2024) Manca esattamente un mese all’inizio della Coppa del Mondo di sci di. In campo femminile, il principale motivo d’interesse attorno alla nuova annata agonistica è rappresentato dal ritorno in azione di. La trentaseienne norvegese, al rientro dopo due anni di pausa (e una figlia) si sta preparando meticolosamente per una stagione che culminerà con i Mondiali di Trondheim. Ebbene, la fuoriclasse scandinava è stata vittima di un singolare incidente proprio nella località dove saranno conferite le medaglie iridate. L’accaduto si è verificato un paio di settimane orsono, durante un raduno della nazionale. Sostanzialmente, gli atleti avevano pianificato una sessione d’allenamento con gli ski-roll sulle piste che, a cavallo di febbraio e marzo, saranno teatro delle gare più importanti dell’inverno. Quel giorno, però, pioveva.