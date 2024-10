Rodri vince il Pallone d’Oro | Vittoria del calcio spagnolo Lo dedico a Iniesta e Xavi

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Non è solo la mia, ma è anche ladel”. Lo ha dettosul palco del Theatre du Chatelet di Parigi dopo ladel2024. “Vorrei raccontare un aneddoto sul percorso che mi ha portato ad essere qui – ha detto -. A 17 anni ho fatto le valigie verso un sogno, andare al Villarreal per giocare in prima divisione e ricordo che un giorno ho detto ‘Basta’, ricordo di aver chiamato mio padre piangendo con la sensazione che tutto fosse finito e che il sogno stesse sfumando. Lui mi ha detto ‘Se siamo arrivati fin qui non getteremo la spugna’ e da quel giorno la mia mentalità è cambiata”, ha rivelato. “Per me è una notte incredibile. Devo ringraziare France Football, la Uefa e tutti quelli che mi hanno votato. È un giorno speciale per me, la mia famiglia e il mio paese.