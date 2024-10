Rapinatore arrestato, la vittima: “La notizia dà fiducia ai commercianti” (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La notizia dell’arresto di uno dei rapinatori che il 19 settembre saccheggiarono la mia attività deve dare fiducia a commercianti e imprenditori del territorio che si ritrovano in balìa della criminalità”. A sottolinearlo, in una nota, è l’imprenditore Gianni Forte, titolare del bar “Moa Café”, nel quartiere napoletano di Barra, commentando la notizia di un arresto per il raid al suo locale che provocò un danno da 25mila euro. A seguito di quella rapina, Forte organizzò una marcia per la legalità alla quale parteciparono, tra gli altri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, esponenti del mondo della giustizia, delle forze dell’ordine e della politica locale. “Sul fronte della repressione – dice ancora Forte – l’impegno delle forze dell’ordine e della procura da i suoi frutti. Anteprima24.it - Rapinatore arrestato, la vittima: “La notizia dà fiducia ai commercianti” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ladell’arresto di uno dei rapinatori che il 19 settembre saccheggiarono la mia attività deve daree imprenditori del territorio che si ritrovano in balìa della criminalità”. A sottolinearlo, in una nota, è l’imprenditore Gianni Forte, titolare del bar “Moa Café”, nel quartiere napoletano di Barra, commentando ladi un arresto per il raid al suo locale che provocò un danno da 25mila euro. A seguito di quella rapina, Forte organizzò una marcia per la legalità alla quale parteciparono, tra gli altri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, esponenti del mondo della giustizia, delle forze dell’ordine e della politica locale. “Sul fronte della repressione – dice ancora Forte – l’impegno delle forze dell’ordine e della procura da i suoi frutti.

