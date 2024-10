Dailymilan.it - PROBABILE FORMAZIONE Milan-Napoli, Gazzetta: Leao fuori, ci sono Okafor e Chukwueze. Le scelte

(Di martedì 29 ottobre 2024), ecco laper la gara con il: Paulo Fonseca rinuncia ancora a, ci. LeIlsi prepara ad affrontare ila San Siro nella gara valevole per la decima giornata del campionato di serie A. A fare notizia è nuovamente l’esclusione di Rafaeldall’undici titolare che affronterà laallenata da Antonio Conte. Sì, perché dopo la panchina con l’Udinese e la prestazione anonima in Champions League, il tecnico portoghese ha deciso di lasciare nuovamenteil numero 10 rossonero. Ecco quindi che per l’occasione, ci saranno nuovamente Noahe Samueldal primo minuto. Secondo ladello Sport, Paulo Fonseca si affiderà , quindi, al solito 4-2-3-1 con in porta la certezza Mike Maignan. In difesa non ci sarà Gabbia, fermato da un affaticamento muscolare al polpaccio.