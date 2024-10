Pedopornografia online | docente livornese arrestato in flagranza reato

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) LIVORNO –in, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, indi, un56ennementre metteva in condivisione con altri utenti del web video di natura pedopornografica. L’attività, svolta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Firenze, coadiuvato dalla Sezione operativa di Livorno, è scaturita da una più ampia indagine condotta dal Centro Nazionale per il contrasto alla(CNCPO) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, nell’ambito del contrasto alla diffusione, nella rete internet, di materiale pornografico realizzato con l’utilizzo di minori di 18 anni.