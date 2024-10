Pagelle Cagliari-Bologna 0-2: voti e tabellino Serie A 2024/2025 (Di martedì 29 ottobre 2024) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cagliari-Bologna, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Alla Unipol Domus Arena buon avvio dei ragazzi di Vincenzo Italiano che controllano il gioco e si rendono pericolosi con Orsolini che, da posizione favorevole, spedisce alto. Il giocatore rossoblù però qualche minuto più tardi ha un’altra occasione e stavolta non sbaglia, perforando uno Scuffet tutt’altro che perfetto. Il Cagliari prova a reagire, ha un paio di occasioni importanti, ma ci pensa Odgaard a chiudere i giochi siglando la rete dello 0-2. Seconda vittoria per Italiano, seconda sconfitta di fila per il Cagliari di Nicola. LE Pagelle E I voti Cagliari (3-4-2-1): Scuffet 5; Zappa 5, Palomino 5.5, Luperto 5.5; Zortea 5.5 (14? st Felici 6), Marin 6, Prati 5.5 (14? st Adopo 6), Obert 6. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la decima giornata del campionato di. Alla Unipol Domus Arena buon avvio dei ragazzi di Vincenzo Italiano che controllano il gioco e si rendono pericolosi con Orsolini che, da posizione favorevole, spedisce alto. Il giocatore rossoblù però qualche minuto più tardi ha un’altra occasione e stavolta non sbaglia, perforando uno Scuffet tutt’altro che perfetto. Ilprova a reagire, ha un paio di occasioni importanti, ma ci pensa Odgaard a chiudere i giochi siglando la rete dello 0-2. Seconda vittoria per Italiano, seconda sconfitta di fila per ildi Nicola. LEE I(3-4-2-1): Scuffet 5; Zappa 5, Palomino 5.5, Luperto 5.5; Zortea 5.5 (14? st Felici 6), Marin 6, Prati 5.5 (14? st Adopo 6), Obert 6.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti:0-2,e tabellino: Orsolini e Odgaard hanno vita facile, Scuffet e Piccoli da rivedere;0-2: Ndoye treno che non fa fermate. Male Scuffet e Viola; Iltorna a vincere dopo piĂą di un mese; Ilva con il "fattore O": Orsolini e Odgaard espugnano0-2: arriva la seconda sconfitta consecutiva all'Unipol Domus -; Ledel- Odgaard brilla tra le linee, Castro non tra i piĂą impattanti; Leggi >>>

Pagelle Cagliari-Bologna 0-2: Ndoye treno che non fa fermate. Male Scuffet e Viola

(sport.virgilio.it)

Serie A, Cagliari-Bologna 0-2 pagelle: secondo successo in campionato per gli uomini di Italiano, che vincono coi gol di Orsolini e Odgaard. Ndoye top.

Pagelle Cagliari Bologna: Scuffet rivedibile, Viola sbaglia troppo – VOTI

(cagliarinews24.com)

Pagelle Cagliari Bologna, le due squadre sono scese in campo all’Unipol Domus per la 10a giornata del campionato di Serie A. Le pagelle Cagliari e Bologna sono scese in campo all’Unipol Domus per la 1 ...

Cagliari Bologna 0-2: arriva la seconda sconfitta consecutiva all’Unipol Domus

(cagliarinews24.com)

Cagliari Bologna, le due squadre scendono in campo all’Unipol Domus per l’anticipo della 10a giornata della Serie A 2024/2025 (Lorenzo Schirru inviato all’Unipol Domus) – Cagliari e Bologna si affront ...

Cagliari-Bologna 0-2: il tabellino

(calciomercato.com)

Cagliari-Bologna 0-2 (primo tempo 0-1) Marcatori: 36` p.t Orsolini (B), 6` s.t Odgaard (B) Assist: 36` p.t Ndoye (B), 6` s.t Lucumi (B) Cagliari (4-2-3-1): Scuffet;.