Oggi 29 ottobre è la festa del Beato Rosario Livatino: martire delle giustizia e della fede (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Beato Rosario Livatino, che si ricorda Oggi 29 ottobre, è il giudice ucciso dalla mafia e diventato “martire della giustizia e della fede” . Oggi, 29 ottobre, si commemora la figura del Beato Rosario Livatino, non solo esempio di magistrato saggio ed equo, ma di cristiano che ha vissuto il suo lavoro alla luce L'articolo Oggi 29 ottobre è la festa del Beato Rosario Livatino: martire delle giustizia e della fede proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Oggi 29 ottobre è la festa del Beato Rosario Livatino: martire delle giustizia e della fede Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il, che si ricorda29, è il giudice ucciso dalla mafia e diventato “” ., 29, si commemora la figura del, non solo esempio di magistrato saggio ed equo, ma di cristiano che ha vissuto il suo lavoro alla luce L'articolo29è ladelproviene da La Luce di Maria.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oggi 21 ottobre è la festa del Beato Pino Puglisi : ucciso dalla mafia perché predicava il Vangelo

(Lalucedimaria.it)

Oggi 21 ottobre si ricorsa un martire della mafia, il Beato Pino Puglisi, sacerdote che ha lottato contro la criminalità organizzata evangelizzando la Sicilia. Il Beato Giuseppe Puglisi, conosciuto da tutti come Pino, che si commemora oggi 21 ...

Oggi 12 ottobre è la festa del Beato Carlo Acutis : diventerà santo durante il Giubileo 2025

(Lalucedimaria.it)

Sempre più venerato in tutto il mondo, il Beato Carlo Acutis, che si ricorda oggi 12 ottobre, esempio per i giovani, sarà canonizzato nel Giubileo 2025. La figura del Beato Carlo Acutis, di cui oggi 12 ottobre ricorre la memoria liturgica, è al ...

Oggi 28 ottobre è la festa dei Santi Simone e Giuda Taddeo: apostoli di Gesù, uno era suo cugino

(lalucedimaria.it)

Oggi, 28 ottobre, si ricordano i Santi Simone e Giuda Taddeo, che furono tra i primi apostoli di Gesù e subirono insieme il martirio.

Almanacco di oggi, 29 ottobre: strade verso l’inferno

(repubblica.it)

Nel 1787, a Praga, debuttò il Don Giovanni di Mozart. Nel 1986 aprì la famigerata M25, il “raccordo anulare” di Londra: ha ispirato anche Chris Rea per la ...

Accadde oggi: 29 ottobre, almanacco del giorno

(globalist.it)

1991 – La sonda Galileo compie il suo passaggio più ravvicinato a 951 Gaspra, diventando la prima sonda a visitare un asteroide 1994 – Francisco Martin Duran spara oltre due dozzine di colpi sulla ...

Sport in tv oggi (martedì 29 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

(oasport.it)

Oggi, martedì 29 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ...