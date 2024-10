Anteprima24.it - Nascondeva droga in casa, 20enne sannita beccato e tratto in arresto

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono i controlli eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio con il quotidiano impegno messo in atto per prevenire e reprimere le condotte illecite, con particolare riguardo al contrasto del commercio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di detti servizi di controllo, nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesarchio (BN), nel corso di una brillante operazione svolta nell’ambito del territorio di competenza, hannoinunoriginario della cittadina, poiché all’esito di uno specifico controllo di polizia giudiziaria effettuato presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di più di un chilogrammo di marijuana occultata all’interno di diversi vani dellae del garage.