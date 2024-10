Ilnapolista.it - Napoli, Lobotka non convocato contro il Milan. Tornano Kvara e Politano dall’inizio (CorSport)

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilquesta sera affronterà in campionato ilalle 20:45 a San Siro. Seil Lecce sabato ha optato per un leggero turnover in attacco con Neres e Ngonge a supporto di Romelu Lukaku, stasera tornerannotskhelia ea completare il tridente col belga ex Chelsea. Ci sono buone notizie anche per Leonardo Spinazzola, che ha recuperato dall’infortunio muscolare rimediato prima del matchi salentini., la probabile formazioneilSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport: Spinazzola ha recuperato e oggi andrà in panchina. Non convocati, invece, il terzo portiere Contini, escluso anche sabato per lo stesso problema di Spina, e soprattutto. A riposo per la terza partita di fila e ancora alle prese con il programma personalizzato di recupero per smaltire l’infortunio ai flessori della coscia sinistra rimediato in nazionale.