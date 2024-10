Musica: proseguono a novembre i concerti Candlelight con tributi a Einaudi e ai Queen (Di martedì 29 ottobre 2024) I concerti Candlelight – intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della Musica – proseguono nella città di Napoli nel mese di novembre, con un calendario speciale di serate a lume di candela, in una location unica ed esclusiva Donnaregina Nuova: dal tributo a Ludovica Einaudi, passando per il tributo ai Queen, a Ennio Morricone e colonne sonore, fino al tributo ai Coldplay vs Imagine Dragons. I concerti Candlelight sono una serie di concerti Musicali originali creati da Fever con lo scopo di democratizzare l’accesso alla Musica classica. Questo formato innovativo rappresenta un’esperienza Musicale dal vivo unica attraverso un’offerta variegata di programmi per soddisfare tutti i gusti Musicali, proposti da musicisti locali, in diversi luoghi mozzafiato, illuminati da migliaia di candele. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) I– intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto e fanno la storia dellanella città di Napoli nel mese di, con un calendario speciale di serate a lume di candela, in una location unica ed esclusiva Donnaregina Nuova: dal tributo a Ludovica, passando per il tributo ai, a Ennio Morricone e colonne sonore, fino al tributo ai Coldplay vs Imagine Dragons. Isono una serie dili originali creati da Fever con lo scopo di democratizzare l’accesso allaclassica. Questo formato innovativo rappresenta un’esperienzale dal vivo unica attraverso un’offerta variegata di programmi per soddisfare tutti i gustili, proposti da musicisti locali, in diversi luoghi mozzafiato, illuminati da migliaia di candele.

