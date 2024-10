Dailymilan.it - Milan-Napoli, Paulo Fonseca: Pulisic? Ecco perchè non l’ho schierato

(Di martedì 29 ottobre 2024)sorprende tutti lasciando fuori: ma c’è una spiegazione. Le parole del tecnico portoghese Un’altra esclusione sorprendente per quanto riguardaè quella che vede Christianprotagonista. Come si poteva immaginare però, non si tratta di una scelta tecnica. Infatti l’esterno statunitense non sarebbe al meglio delle condizioni e il tecnico portoghese,avrebbe optato per non rischiare grosso viste già le tante assenze. Al suo posto Loftus-Cheek, con caratteristiche completamente diverse, più roccioso ma meno abile negli spazi stretti, caratteristica nella quale starebbe pian piano migliorando secondo l’allenatore rossonero. L’ex Dortmund è stato comunque portato in panchina viste le emergenze e chissà che non possa vedersi nel secondo tempo: Oggi non abbiamoche non è nelle migliori condizioni per iniziare la partita.