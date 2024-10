Biccy.it - Mariavittoria esplode contro Shaila: “Falsa! Non la sopporto quella S”

(Di martedì 29 ottobre 2024)di ieri è stata una puntata del Grande Fratello davvero ricca e oltre al quadrilatero di, Lorenzo, Javier ed Helena, c’è stato spazio anche per il feeling tra Tommaso Franchi e Maica Benedicto.Minghetti ha scoperto che il suo amico speciale e la bella spagnola continuano a pensare l’uno all’altra. Come se non bastasse durante la pubblicitàGatta è andata da Tommaso a dirgli:” Maica al Gran Hermano parlava sempre di te e ti pensa molto. Ha detto che ti aspetta e mi ha chiesto di salutarti“.furiosa con: “str0nza non la, adesso è tornata a prendere tutti in giro”. Subito dopo la puntatasi è appartata con Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso e si è sfogata. La Minghetti è esplosadandole dellae anche della str**za.