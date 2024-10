Lo mandiamo subito via da qui Grande Fratello l’annuncio improvviso sul concorrente

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Al, nel bel mezzo della diretta del 28 ottobre, si è scoperta una cosa importantissima che ha riguardato un, ormai pronto ad andare via. Ma per fare qualcosa di veramente interessante, come confermato dal conduttore Alfonso Signorini. Non stiamo parlando di punizioni o squalifiche, ma di un gesto che il gieffino apprezzerà tantissimo. Durante il, Signorini ha comunicato che unpuò andare via tra non molto. Ad essere stata coinvolta anche la produzione, che ha fornito la sua opinione. Andiamo a vedere insieme cosa potrebbe succedere a stretto giro di posta nella casa più spiata d’Italia. Leggi anche: “Fr***”., Shaila nei guai: offese choc in casa.