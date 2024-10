Livorno: professore arrestato mentre divulga materiale pedopornografico (Di martedì 29 ottobre 2024) Livorno – E’ stato arrestato in flagranza di reato mentre condivideva con altri utenti del web materiale pedopornografico, a quanto pare realizzato attraverso lo sfruttamento di minori. A finire in carcere, a Livorno, un professore di 56 anni di Livorno che insegna in un istituto superiore. L’indagine, portata avanti dalla polizia grazie al Centro Operativo L'articolo Livorno: professore arrestato mentre divulga materiale pedopornografico proviene da Firenze Post. .com - Livorno: professore arrestato mentre divulga materiale pedopornografico Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024)– E’ statoin flagranza di reatocondivideva con altri utenti del web, a quanto pare realizzato attraverso lo sfruttamento di minori. A finire in carcere, a, undi 56 anni diche insegna in un istituto superiore. L’indagine, portata avanti dalla polizia grazie al Centro Operativo L'articoloproviene da Firenze Post.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Livorno: professore arrestato mentre divulga materiale pedopornografico; Livorno, arrestato professore di informatica di liceo che scambiava video pedopornografici in rete; “Abusi sessuali su una studentessa disabile”. Livorno, arrestato insegnante di sostegno; Livorno, abusi sessuali su studentessa disabile: arrestato insegnante di sostegno; Livorno, prof di sostegno finisce in carcere: è accusato di abusi sessuali verso un’alunna disabile; Ospedali italiani: Careggi in testa alla classifica con l’Aou di Ancona. Fra i privati svetta l’Humanitas di Rozzano; Leggi >>>

Livorno: professore arrestato mentre divulga materiale pedopornografico

(firenzepost.it)

Le indagini della Polizia LIVORNO - E' stato arrestato in flagranza di reato mentre condivideva con altri utenti del web materiale pedopornografico, a ...

Arrestato professore, condivideva materiale pedopornografico

(livornopress.it)

Livorno 29 ottobre 2024 – Arrestato professore, condivideva materiale pedopornografico La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un 56enne livornese mentre metteva in ...

Livorno, professore arrestato mentre divulga video pedopornografici

(msn.com)

LIVORNO. La polizia di Stato ha arrestato un docente di scuola superiore livornese di 56 anni «mentre metteva in condivisione con altri utenti del web video di natura pedopornografica». L’attività, sv ...

Pedopornografia, arrestato professore di una scuola superiore

(rainews.it)

E' stato arrestato in flagranza di reato un professore di 56 anni di un istituto superiore di Livorno. Stava condividendo video di natura pedopornografica con altri utenti del web.