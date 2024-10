L’inchiesta sul dossieraggio con talpe nelle procure e legami con i Servizi: ecco chi sono i catanesi spiati (Di martedì 29 ottobre 2024) C'erano spiati e spioni. sono molti i siciliani coinvolti nel maxi dossieraggio portato avanti a danni di politici, aziende e dipendenti considerati infedeli da Equalize, società con sede a Milano che aveva come soci il presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali, oggi indagato, e l'ex super Cataniatoday.it - L’inchiesta sul dossieraggio con talpe nelle procure e legami con i Servizi: ecco chi sono i catanesi spiati Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) C'eranoe spioni.molti i siciliani coinvolti nel maxiportato avanti a danni di politici, aziende e dipendenti considerati infedeli da Equalize, società con sede a Milano che aveva come soci il presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali, oggi indagato, e l'ex super

L’inchiesta sul dossieraggio con talpe nelle procure e legami con i Servizi : ecco chi sono i palermitani spiati

C'erano spiati e spioni. Sono molti i siciliani coinvolti nel maxi dossieraggio portato avanti a danni di politici, aziende e dipendenti considerati infedeli da Equalize, società con sede a Milano che aveva come soci il presidente della Fondazione ...

Inchiesta sul dossieraggio - spiato anche Tiziano Mariani (Radio Lombardia) : “Do fastidio perché sono determinato”

Seregno (Monza e Brianza) – C’è anche il nome di Tiziano Mariani nella vicenda del dossieraggio, ovvero nell’indagine sui dati rubati condotta dalla Procura di Milano. È il caso che sta scuotendo in questi giorni l’Italia per i controlli ...

L’inchiesta sul dossieraggio con talpe nelle procure e legami con i Servizi: ecco chi sono gli agrigentini spiati

I retroscena su Equalize, l'azienda che sottraeva dati classificati per rivenderli a peso d'oro. Abbiamo visto in azione Beyond, il gioiellino informatico con cui realizzava i report. Tra le vittime, ...

Talpe nelle procure e legami con i Servizi: le mani dell’agenzia su dati classificati

milano — Erano parole serie? Oppure soltanto una battuta di cattivo gusto? «Queste sono cose riservatissime, eh. Quindi la massima...perché vi dobbiamo uccidere», raccomandava Gallo ai suoi hacker. Ce ...

Inchiesta hacker e dossieraggio, oltre 800mila gli spiati. Indagato Barletta, ex Leonardo

Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta hacker e dossieraggio, oltre 800mila gli spiati. Indagato Barletta, ex Leonardo ...

Spioni informatici, il significato di dossieraggio. E cosa è successo nell'inchiesta?

Cosa dice il vocabolario? Perché è reato e cosa rischia chi lo pratica? Le scoperte e gli sviluppi dell’indagine milanese ...