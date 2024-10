Liberoquotidiano.it - **Liguria: Toti, 'Bucci risultato straordinario ma politica non sia più succube di altri poteri'**

(Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Un, dopo un'estate molto complicata. La Liguria ha deciso di andare avanti in continuità. Marcoe la maggioranza che lo appoggia è la stessa che con me ha condiviso questo percorso negli ultimi anni. Poi c'è un tema diin generale, che credo abbia sottovalutato per l'ennesima volta un'estate che per molti aspetti è stata drammatica nei rapporti con glidello Stato". Così l'ex presidente della Regione Liguria, Giovanni, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. "Spero -aggiunge- che prima o poi il Parlamento ci metta mano e bocca e cominci a riequilibrare un mondo che ha reso di fatto ladi tutto il resto.