Ilrestodelcarlino.it - L’esperto cesenate e i dati rubati: "Ecco i trucchi dei cybercriminali"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Anche il territorioè stato coinvolto dal caso di dossieraggio legato a presunti accessi illeciti alle banchedi enti pubblici. Nel nostro Comune in particolare sarebbe stata violata l’Anagrafe nazionale della popolazione residente dal momento che il 25 luglio 2023 sarebbero stati estratti i certificati di famiglia di quattro persone. A questo episodio se ne aggiungerebbe un altro, datato 7 ottobre 2022, relativo a una violazione su Punto Fisco. "Non conosco i dettagli di quanto accaduto – ha commentato il sindaco Enzo Lattuca – ma la questione è inquietante e il tema non può certamente essere minimizzato. Non è quesitone di attribuire particolari vulnerabilità ai nostri sistemi, perché i fatti di cronaca parlano con crescente frequenza di violazioni che si verificano nelle più svariate banchee per molteplici ragioni.