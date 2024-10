Ilfoglio.it - L'amore rende l'uomo fesso. Anche in Un posto al sole

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’agguato della polizia riesce, e, sorpntemente, riescono facilmente ad arrestare Torrente. A lasciarci le penne però è un giovane poliziotto, con la moglie incinta. Damiano si sente in colpa e responsabile dell’accaduto, e dopo aver passato la notte in ospedale con Viola, va a casa di Rosa che lo consola. La buona notizia, oltre all’arresto, è che ora Alberto può ritornare a Napoli, non avendo più il clan alle calcagna. Ma non è detto lo faccia, finché non ha rassicurazioni sul figlio. Allontandosi dalla criminalità, chi inizia a comportarsi malissimo è Guido. Da quando ha la nuova fidanzata tratta tutti i suoi amici, Mariella, e persino il piccolo Lollo, in malo modo, sfruttando tutto e tutti pur di raggiungere il suo unico obiettivo: Claudia.