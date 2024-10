La serie sul delitto Avetrana uscirà il 30 ottobre con un nuovo titolo (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo la sospensione imposta dal tribunale di Taranto, si sblocca la serie Tv sul delitto di Avetrana, che cambierà titolo eliminando proprio il riferimento alla cittadina teatro del noto caso di cronaca, come richiesto dal sindaco. La serie uscirà il 30 ottobre, come confermato da Disney in una nota. sarà disponibile su Disney + a partire dal 30 ottobre, con un cambio titolo che elimina il riferimento alla località pugliese teatro della triste vicenda di cronaca legata all’omicidio di Sarah Scazzi, cui la serie è ispirata. Si chiamerà “Qui non è Hollywood”, di fatto con la semplice rimozione della parola Avetrana e arriverà sulla piattaforma con alcuni giorni di ritardo rispetto al previsto, a seguito della richiesta di sospensione da parte del sindaco del comune di Avetrana. Metropolitanmagazine.it - La serie sul delitto Avetrana uscirà il 30 ottobre con un nuovo titolo Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo la sospensione imposta dal tribunale di Taranto, si sblocca laTv suldi, che cambieràeliminando proprio il riferimento alla cittadina teatro del noto caso di cronaca, come richiesto dal sindaco. Lail 30, come confermato da Disney in una nota. sarà disponibile su Disney + a partire dal 30, con un cambioche elimina il riferimento alla località pugliese teatro della triste vicenda di cronaca legata all’omicidio di Sarah Scazzi, cui laè ispirata. Si chiamerà “Qui non è Hollywood”, di fatto con la semplice rimozione della parolae arriverà sulla piattaforma con alcuni giorni di ritardo rispetto al previsto, a seguito della richiesta di sospensione da parte del sindaco del comune di

Il Comune di Avetrana si è battuto a lungo per far cambiare nome alla serie tv “Avetrana – Qui non è Hollywood”, chiedendone anche la sospensione, la cui uscita è in programma il 30 ottobre su Disney+. Il comunicato di Disney: “Cambieremo il ...

Se il problema stava nel titolo Avetrana – Qui non è Hollywood, il nome del comune è stato levato e ora la serie tv si intitola semplicemente Qui non è Hollywood. È questo l’escamotage ideato per evitare lo stop alla serie che è stata ...

Dopo la sospensione imposta dal tribunale di Taranto, si sblocca la serie Tv sul delitto di Avetrana, che cambierà titolo eliminando proprio il riferimento ...

Lo hanno comunicato Disney+ e Groenlandia in un comunicato stampa congiunto. Il blocco alla messa in onda era arrivato il 23 ottobre dopo il ricorso d'urgenza presentato dall'amministrazione comunale ...

In attesa dell'udienza stabilita dal Tribunale di Taranto, la Disney ha deciso comunque di distribuire la serie crime ma con un nuovo titolo ...

"In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto", hanno dichiarato Groenlandia e Disney, "il titolo della serie sarà ora 'Qui non è Hollywood'" ...