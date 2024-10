La porta vuota di Elly Schlein: il gol mancante della Liguria (Di martedì 29 ottobre 2024) Il commento migliore sull’esito delle regionali liguri lo si deve a Elly Schlein. Sempre che sia vero il retroscena del “Corriere della Sera”. “Non siamo riusciti a fare un gol a porta vuota”, avrebbe detto a un testimone nel suo ufficio al Nazareno mentre maturava la vittoria di Marco Bucci. In effetti è così. Il Pd ha guadagnato consensi, ma ha perso. Malamente. Dopo lo scandalo che ha travolto Toti, doveva in teoria essere una passeggiata per la coalizione di sinistra. E avrebbe rimescolato le carte anche a livello nazionale, influendo probabilmente anche sui risultati in Umbria e in Emilia Romagna, dove si voterà a novembre.Colpa di Conte, diranno, del quale tuttavia il Pd non può fare a meno, perché altri potenziali soci del “campo largo” non ne ha. Colpa di Conte per il veto a Renzi, dice Renzi. Ma questa è un’illusione renziana. Thesocialpost.it - La porta vuota di Elly Schlein: il gol mancante della Liguria Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il commento migliore sull’esito delle regionali liguri lo si deve a. Sempre che sia vero il retroscena del “CorriereSera”. “Non siamo riusciti a fare un gol a”, avrebbe detto a un testimone nel suo ufficio al Nazareno mentre maturava la vittoria di Marco Bucci. In effetti è così. Il Pd ha guadagnato consensi, ma ha perso. Malamente. Dopo lo scandalo che ha travolto Toti, doveva in teoria essere una passeggiata per la coalizione di sinistra. E avrebbe rimescolato le carte anche a livello nazionale, influendo probabilmente anche sui risultati in Umbria e in Emilia Romagna, dove si voterà a novembre.Colpa di Conte, diranno, del quale tuttavia il Pd non può fare a meno, perché altri potenziali soci del “campo largo” non ne ha. Colpa di Conte per il veto a Renzi, dice Renzi. Ma questa è un’illusione renziana.

