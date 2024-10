Tarantinitime.it - La Nuovi Orizzonti gioca solo un quarto: sconfitta pesante a Fasano (91-76)

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoUna prestazione impalpabile. Un ko doloroso, che nuoce al morale e alla classifica dellanella prima trasferta stagionale a. Le padrone di casa si sono imposte al Tensostatico con il punteggio di 91-76 (25-28, 51-36, 74-47). Ad eccezione del primo periodo e della fase conclusiva dell’incontro, le ragazze di coach Caricasole hanno sofferto in tutte le voci statistiche: dai rimbalzi ai tiri liberi, dal tiro da due punti alle triple.invece ha disputato un’ottima prova in attacco con un terzo periodo devastante – sugli scudi Yana Rabchuk, top scorer del match con 30 punti. Positiva anche la partita dell’ex Alice Lucchesini, in doppia cifra, lasciata libera di andare al tiro.