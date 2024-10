Oasport.it - Jasmine Paolini può giocarsi il secondo posto alle WTA Finals. Solo Sabalenka fuori portata

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il sorteggio della fase a gironi del torneo di singolare delle WTA2024 di tennis ha riservato all’azzurrail Gruppo Viola, nel quale se la vedrà con la bielorussa Aryna, la kazaka Elena Rybakina e la cinese Zheng Qinwen. Sia per classifica che per precedenti con le altre avversarie la favorita per il passaggio del turno come prima del girone è la numero 1 del mondo:è in vantaggio per 6-3 contro Rybakina, battuta anche lo scorso anno nella prima fase delle, non ha mai perso in 4 precedenti contro Zheng, ed è in parità sul 2-2 con la tennista italiana, contro la quale, però, non ha mai giocato in stagione.