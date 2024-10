Il Torino cerca un nuovo attaccante: Giovanni Simeone possibile obiettivo per gennaio (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Torino di Paolo Vanoli sta vivendo un buon inizio di stagione, con una posizione stabile nella parte sinistra della classifica di Serie A. Tuttavia, l’infortunio al ginocchio di Duvan Zapata, punta di riferimento della squadra, ha lasciato i granata privi di un attaccante d’esperienza. Per questo motivo, la dirigenza di Urbano Cairo è già L'articolo Il Torino cerca un nuovo attaccante: Giovanni Simeone possibile obiettivo per gennaio Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ildi Paolo Vanoli sta vivendo un buon inizio di stagione, con una posizione stabile nella parte sinistra della classifica di Serie A. Tuttavia, l’infortunio al ginocchio di Duvan Zapata, punta di riferimento della squadra, ha lasciato i granata privi di und’esperienza. Per questo motivo, la dirigenza di Urbano Cairo è già L'articolo Ilunper

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Concitazione nel negozio a Torino Barriera di Milano : esagitato cerca di portare via un bimbo al papĂ - che se lo riprende

(Torinotoday.it)

Momenti di concitazione nella mattinata di oggi, sabato 26 ottobre 2024, nel negozio Brico Center di via Cigna a Torino dove un nigeriano di 46 anni, senza fissa dimora, in stato di visibile agitazione, ha preso un bimbo di due anni che stava ...

Nuovo casting a Torino : si cercano uomini e donne per un film ambientato negli anni '70

(Torinotoday.it)

Nuovo casting a Torino. Per un film, le cui riprese sono previste a novembre, la produzione cerca uomini e donne in età tra i 18 e i 60 anni circa disposte a lavorare come comparse. Dato che il film è ambientato negli anni ’70 è necessario ...

Torino, Gabellini ha rinnovato: è UFFICIALE

(msn.com)

L'attaccante della Primavera, aggregato alla prima squadra dopo l'infortunio di Zapata, ha rinnovato il proprio contratto ...

Torino, Vanoli chiude agli svincolati: le mosse per sostituire Zapata

(calciomercato.com)

Il Torino ha perso per tutto il resto della stagione Duvan Zapata ma, almeno per il momento, non si muoverà sul mercato alla ricerca di un attaccante che possa.

Torino, chi sarà il capitano dopo Zapata? La scelta dei compagni

(tuttosport.com)

Gli uominin di Paolo Vanoli hanno scelto il prossimo destinatario della fascia finora appartenuta a Zapata ...

Tuttosport: “Vagnati per gennaio cerca un attaccante e un difensore mancino”

(toronews.net)

Tuttosport oggi rilancia alcune informazioni sulle intenzioni del Torino per il mercato di gennaio con il direttore dell'area tecnica granata, Davide Vagnati, che punterebbe a due rinforzi importanti ...