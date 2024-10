Il Real Madrid diserta il Pallone d’Oro, una grave mancanza di sportività (Di martedì 29 ottobre 2024) Parigi. In un mondo calciofilo sempre più segnato da controversie e dibattiti, la mancata partecipazione del Real Madrid alla cerimonia del Pallone d’Oro tenutasi ieri a Parigi sta sollevando un’ondata di polemiche che forse meritano qualche approfondimento. Nonostante la formazione spagnola sia stata riconosciuta in questa edizione come la migliore squadra dell’anno ed il suo condottiero Carlo Ancelotti abbia ricevuto il titolo quale miglior allenatore, l’assenza dell’intero club a causa della mancata vittoria di Vinicius Jr. quale miglior giocatore appare a mio avviso non solo ingiusta, ma anche simbolica di un atteggiamento che potrebbe minacciare i valori del calcio stesso. Il Real Madrid non è solo un club di calcio, ma è un’istituzione con un palmarès straordinario, la più iconica al mondo. Bergamonews.it - Il Real Madrid diserta il Pallone d’Oro, una grave mancanza di sportività Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Parigi. In un mondo calciofilo sempre più segnato da controversie e dibattiti, la mancata partecipazione delalla cerimonia deltenutasi ieri a Parigi sta sollevando un’ondata di polemiche che forse meritano qualche approfondimento. Nonostante la formazione spagnola sia stata riconosciuta in questa edizione come la migliore squadra dell’anno ed il suo condottiero Carlo Ancelotti abbia ricevuto il titolo quale miglior allenatore, l’assenza dell’intero club a causa della mancata vittoria di Vinicius Jr. quale miglior giocatore appare a mio avviso non solo ingiusta, ma anche simbolica di un atteggiamento che potrebbe minacciare i valori del calcio stesso. Ilnon è solo un club di calcio, ma è un’istituzione con un palmarès straordinario, la più iconica al mondo.

