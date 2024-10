Il Consiglio dei ministri vara lo stato di emergenza per l'Emilia-Romagna: 15 milioni per le prime spese (Di martedì 29 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIl Consiglio dei ministri vara lo stato di emergenza per l'Emilia-Romagma. A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione a partire dal giorno 17 ottobre, il governo ha deliberato, su Bolognatoday.it - Il Consiglio dei ministri vara lo stato di emergenza per l'Emilia-Romagna: 15 milioni per le prime spese Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIldeilodiper l'-Romagma. A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione a partire dal giorno 17 ottobre, il governo ha deliberato, su

Il Consiglio dei ministri vara lo stato di emergenza per l'Emilia-Romagna: 15 milioni per le prime spese

Il Consiglio dei ministri vara lo stato di emergenza per l'Emilia-Romagma. A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione a partire dal giorno 17 ot ...

Migranti, Consiglio dei Ministri approva decreto legge sui Paesi sicuri

Il Consiglio dei Ministri ha varato le nuove norme in materia di espulsione dei migranti verso i cosiddetti “Paesi sicuri”. Il governo va avanti per la sua linea come si era intuito nelle scorse ore ...

Le nomine e l’autonomia dei ministri

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Per ora, direbbe Agatha Christie, siamo a due indizi. Che quindi fanno una coincidenza. Con una forte vocazione ...

Consiglio dei Ministri n. 101

(MySolution) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, del Ministro dell’interno ...