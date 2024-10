Il calcio ormai è il paradiso degli avvocati, c’è troppo denaro in gioco (Financial Times) (Di martedì 29 ottobre 2024) E noi romantici ancora lì, a snocciolare le formazioni. Quando invece il vero “gioco” del calcio adesso si fa con gli avvocati. Il bar sport si sta trasformando in un tribunale sport. Perché? Perché c’è troppo denaro in ballo, spiega in una lunga analisi il Finacial Times. Loro sono più tecnici: la chiamano “lawfare” continua, starebbe per battaglia legale. “Dirigenti calcistici, avvocati e consulenti finanziari concordano sul fatto che un fattore in particolare ha contribuito all’attuale scoppio di “lawfare” nel gioco: il denaro. Molti ora temono che la situazione rischi di diventare la nuova normalità per lo sport più popolare al mondo. Il caso Manchester City è un caso tipico di questa tendenza, “A livello di club – scrive l’FT – la proprietà del calcio è cambiata con l’arrivo dei private equity, ricchezza sovrana, hedge fund e miliardari. Ilnapolista.it - Il calcio ormai è il paradiso degli avvocati, c’è troppo denaro in gioco (Financial Times) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 29 ottobre 2024) E noi romantici ancora lì, a snocciolare le formazioni. Quando invece il vero “” deladesso si fa con gli. Il bar sport si sta trasformando in un tribunale sport. Perché? Perché c’èin ballo, spiega in una lunga analisi il Finacial. Loro sono più tecnici: la chiamano “lawfare” continua, starebbe per battaglia legale. “Dirigenti calcistici,e consulenti finanziari concordano sul fatto che un fattore in particolare ha contribuito all’attuale scoppio di “lawfare” nel: il. Molti ora temono che la situazione rischi di diventare la nuova normalità per lo sport più popolare al mondo. Il caso Manchester City è un caso tipico di questa tendenza, “A livello di club – scrive l’FT – la proprietà delè cambiata con l’arrivo dei private equity, ricchezza sovrana, hedge fund e miliardari.

