Grande Fratello, la decisione di Eleonora: la VIP lascia la Casa, il motivo (Di martedì 29 ottobre 2024) Grande Fratello, la decisione di Eleonora: la gieffina de Le Non è la Rai lascia la Casa più spiata d’Italia Grande Fratello, nel corso della diretta Eleonora riceve sia una lettera che la visita da suo marito ed è costretta a prendere una decisione importante. Il marito di Eleonora de Le Non è la Rai dichiara: “Ciao amore mio, per troppo tempo ho solo potuto guardarti. Il Gf era un tuo sogno e l’hai realizzato pur sapendo che sarebbe stata dura. Io e le bambine ti abbiamo guardato giorno e notte. Sei veramente speciale Eleonora”. Leggi anche Grande Fratello, tutta la verità di Lorenzo e Shaila: la reazione di Helena e Javier La visita del marito della VIP in Casa: la decisione Eleonora dopo aver ascoltato le parole del marito dichiara: “E’ un uomo straordinario, non potevo chiedere di meglio è il mio tutto” e poi aggiunge: “Per noi questa è la prima volta che siamo lontani. 361magazine.com - Grande Fratello, la decisione di Eleonora: la VIP lascia la Casa, il motivo Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 29 ottobre 2024), ladi: la gieffina de Le Non è la Railapiù spiata d’Italia, nel corso della direttariceve sia una lettera che la visita da suo marito ed è costretta a prendere unaimportante. Il marito dide Le Non è la Rai dichiara: “Ciao amore mio, per troppo tempo ho solo potuto guardarti. Il Gf era un tuo sogno e l’hai realizzato pur sapendo che sarebbe stata dura. Io e le bambine ti abbiamo guardato giorno e notte. Sei veramente speciale”. Leggi anche, tutta la verità di Lorenzo e Shaila: la reazione di Helena e Javier La visita del marito della VIP in: ladopo aver ascoltato le parole del marito dichiara: “E’ un uomo straordinario, non potevo chiedere di meglio è il mio tutto” e poi aggiunge: “Per noi questa è la prima volta che siamo lontani.

