Ghali intervista e clip Live 2024 dal Forum | Lo sognavo sin da bambino inizio di un nuovo percorso

Ecco l'intervista e la clip della prima data al Forum di Milano del tour Live 2024 di Ghali Uno show internazionale quello che Ghali ha portato ieri sera sul palco dell'Unipol Forum di Milano per la partenza del nuovo tour nei palasport Ghali – Live 2024: un progetto sfidante e una macchina produttiva monumentale (guidata dal Direttore Creativo Simone Ferrari per Balich Wonder Studio) che guarda fuori dall'Italia per giocare un campionato Live tutto suo, di caratura global ed altissimo Livello, accompagnando il pubblico in un viaggio in 30 brani nella storia musicale e nel vissuto di Ghali e portando il deserto all'interno dei palasport, con tanto di vere dune che l'artista percorre e plasma intorno a sé, calando lo spettatore in una dimensione immaginifica.

“Casa mia” è il palco: Ghali show al Forum di Milano, tra dune di sabbia e tanti ospiti

Il concerto è un mélange di colori e sfumature, fusione di mondi diversi che vivono su uno stesso palco, riflettendo le mille anime del rapper ...

Ghali: l’artista italiano che afferma la sua voce tra musica e politica al Forum di Assago

Ghali avvia il suo tour al Forum di Assago, affrontando la polemica sulla sua assenza al concerto per la pace e sottolineando l'importanza delle tematiche sociali nella sua musica.

Ghali: "Viviamo in tempi terribili, io do voce a chi non ce l'ha"

Milano - Canzoni contro la paura. Parole e musiche che, come stelle comete, provano a tracciare una strada di luce per chi si sente perso e solo. Ghali torna al Forum di Assago, a sei anni esatti dal ...

X Factor 2024, parte il primo live: ospite Ghali conduce Giorgia

Ospite del primo Live sarà Ghali, tra gli artisti più iconici della sua generazione con il suo mix di lingue, influenze ed estetiche. 58 Dischi di Platino e 18 Dischi d’Oro in bacheca ...