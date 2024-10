“Georgia is not Russia”: Tbilisi insorge contro l’ombra del Cremlino (Di martedì 29 ottobre 2024) Tbilisi si risveglia in un’alba tesa e sospesa, il cielo grigio quasi a riflettere l’incertezza che avvolge la città. Il verdetto elettorale esplode come un tuono: con il 54,23% dei voti, la Commissione Elettorale Centrale proclama la vittoria del partito filorusso Sogno Georgiano, fondato dall’oligarca Bidzina Ivanishvili e al potere dal 2012. Il partito è accusato di spingere la Georgia verso l’orbita russa, allontanando il sogno europeo che molti cittadini ancora coltivano con tenacia e speranza. Con lo scrutinio del 99,3% delle schede, il trionfo di Sogno Georgiano si consolida, segnando un solco profondo nella fragile democrazia Georgiana. Alle sue spalle, la Coalizione per il Cambiamento raccoglie il 10,8%, seguita dal Movimento Nazionale Unito (MNU) dell’ex presidente Mikheil Saakashvili al 10,1%, Georgia Forte con l’8,8% e Gakharia per la Georgia al 7,8%. Panorama.it - “Georgia is not Russia”: Tbilisi insorge contro l’ombra del Cremlino Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 29 ottobre 2024)si risveglia in un’alba tesa e sospesa, il cielo grigio quasi a riflettere l’incertezza che avvolge la città. Il verdetto elettorale esplode come un tuono: con il 54,23% dei voti, la Commissione Elettorale Centrale proclama la vittoria del partito filorusso Sognono, fondato dall’oligarca Bidzina Ivanishvili e al potere dal 2012. Il partito è accusato di spingere laverso l’orbita russa, allontanando il sogno europeo che molti cittadini ancora coltivano con tenacia e speranza. Con lo scrutinio del 99,3% delle schede, il trionfo di Sognono si consolida, segnando un solco profondo nella fragile democraziana. Alle sue spalle, la Coalizione per il Cambiamento raccoglie il 10,8%, seguita dal Movimento Nazionale Unito (MNU) dell’ex presidente Mikheil Saakashvili al 10,1%,Forte con l’8,8% e Gakharia per laal 7,8%.

