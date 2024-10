FOTO/ In fiamme auto in sosta: intervengono i Vigili del Fuoco (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta in via Ferrovia nel comune di Calitri, per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura in sosta lungo la strada. Le fiamme che hanno avvolto la parte anteriore del veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Sul posto i Carabinieri di Calitri per i rilievi di propria competenza e non si sono registrati ulteriori danni. L'articolo FOTO/ In fiamme auto in sosta: intervengono i Vigili del Fuoco proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - FOTO/ In fiamme auto in sosta: intervengono i Vigili del Fuoco Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra deideldel distaccamento di Bisaccia è intervenuta in via Ferrovia nel comune di Calitri, per un incendio che ha visto coinvolta un’vettura inlungo la strada. Leche hanno avvolto la parte anteriore del veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Sul posto i Carabinieri di Calitri per i rilievi di propria competenza e non si sono registrati ulteriori danni. L'articolo/ Inindelproviene da Anteprima24.it.

