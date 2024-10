Fiumicino, si sente male e perde il controllo dell’auto: muore nel parcheggio del centro commerciale (Di martedì 29 ottobre 2024) Fiumicino – perde il controllo dell’auto, poi lo schianto contro delle auto in sosta. Immediati i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare: una tragedia quella avvenuta nel pomeriggio di ieri, nel parcheggio del centro commerciale “Da Vinci”. L’impatto fatale è avvenuto in via Meucci. A quanto si apprende, l’uomo avrebbe accusato un malore. I primi intervenire sono stati i volontari della Misericordia di Fiumicino fuori servizio e il personale della sicurezza del centro commerciale. Senza perdere tempo, i volontari hanno iniziato le manovre di rianimazione ed hanno mantenuto i parametri vitali dell’uomo attivi fino all’arrivo dell’Ares 118. Trasportato in ospedale, l’uomo è purtroppo deceduto. Sul posto era presente anche la Polizia locale. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 29 ottobre 2024)il, poi lo schianto contro delle auto in sosta. Immediati i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare: una tragedia quella avvenuta nel pomeriggio di ieri, neldel“Da Vinci”. L’impatto fatale è avvenuto in via Meucci. A quanto si apprende, l’uomo avrebbe accusato un malore. I primi intervenire sono stati i volontari della Misericordia difuori servizio e il personale della sicurezza del. Senzare tempo, i volontari hanno iniziato le manovre di rianimazione ed hanno mantenuto i parametri vitali dell’uomo attivi fino all’arrivo dell’Ares 118. Trasportato in ospedale, l’uomo è purtroppo deceduto. Sul posto era preanche la Polizia locale. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.

Fiumicino, si sente male e perde il controllo dell’auto: muore nel parcheggio del centro commerciale

(ilfaroonline.it)

Fiumicino – Perde il controllo dell’auto, poi lo schianto contro delle auto in sosta. Immediati i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare: una tragedia quella avvenuta nel pomeriggio di ieri, ...

