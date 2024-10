Festa d'Autunno e Fiera dei Creativi a Casella con caldarroste, polenta e frisceu (Di martedì 29 ottobre 2024) La Parrocchia di Santo Stefano a Casella organizza la 9^ Festa d'Autunno, domenica 3 novembre presso il piazzale della Chiesa, con Fiera degli hobbisti e Creativi.A partire dalle 12:30 pranzo a base di polenta, agnolotti d'asino e dolci, quindi dalle ore 14:30 distribuzione di caldarroste Genovatoday.it - Festa d'Autunno e Fiera dei Creativi a Casella con caldarroste, polenta e frisceu Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La Parrocchia di Santo Stefano aorganizza la 9^d', domenica 3 novembre presso il piazzale della Chiesa, condegli hobbisti e.A partire dalle 12:30 pranzo a base di, agnolotti d'asino e dolci, quindi dalle ore 14:30 distribuzione di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:d'a Valdagno, giostre, musica, enogastronomia; Sagre di Novembre 2024 a Torino e in Piemonte: le più belle da non perdere; In arrivo ladei Santi Fiva-Ascom: affari d'd'2024 a Casella con caldarroste, frisceu, polenta edei creativi; Sagre d’nel weekend del 26 e 27 ottobre: gli eventi in Italia regione per regione;d'a Molina di Quosa; Leggi >>>

Festa d'Autunno e Fiera dei Creativi a Casella con caldarroste, polenta e frisceu

(genovatoday.it)

La Parrocchia di Santo Stefano a Casella organizza la 9^ Festa d'Autunno, domenica 3 novembre presso il piazzale della Chiesa, con fiera degli hobbisti e creativi.

Festa d’Autunno a Calizzano, Castagnata a Rialto, “Ottobre De André” e Fiera della Zucca: ecco cosa fare nel weekend

(ivg.it)

Domenica 20 ottobre la Polisportiva Rialtese organizza la Castagnata a Rialto, in località “Chiesa” con disponibilità di posti a sedere al coperto. A partire dalle 12 sarà possibile gustare ravioli, ...

Sagre d’autunno nel weekend del 19 e 20 ottobre: gli eventi in Italia regione per regione

(msn.com)

Sabato 19 e domenica 20 ottobre, dalla Lombardia alla Campania, passando per il Lazio, si svolgono decine di sagre d'autunno: ecco quelle da non perdere ...

Laino Borgo, Autunno di Festa con i prodotti del territorio

(cosenzapost.it)

Valorizzare il territorio partendo dal paniere dei prodotti locali che sono diventati ormai ambasciatori del buon cibo e del sano vivere per la comunità di Laino Borgo. L’autunno è ricco di esperienze ...