Delitto di Avetrana la serie tv su Disney+ cambia nome e si chiama Qui non è Hollywood

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il Comune disi è battuto a lungo per farreallatv “– Qui non è”, chiedendone anche la sospensione, la cui uscita è in programma il 30 ottobre su. Il comunicato di Disney: “Cambieremo il titolo sullatv su” Alla luce delle furiose polemiche suldellatv, che ripercorre il caso di Sarah Scazzi già affrontato in una docu-su Sky nel 2021, Disney ha rilasciato il seguente comunicato: “In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney informano che il titolo dellasarà ora ‘Qui non è'”. Una parziale vittoria per il Comune di, anche se il comunicato ha confermato che latv sarà disponibile dal 30 ottobre sulla piattaforma