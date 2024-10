Dal progetto culturale nasce un museo: presentate cinque nuove opere tattili (Di martedì 29 ottobre 2024) LECCE - Il progetto pluriennale del Rotary Club Lecce Sud “Toccare per credere”, coordinato dal socio Carlo Macculi, prende sempre più forma e si avvia a diventare un museo multisensoriale che arricchirà la città di un nuovo presidio storico e socio-culturale capace di affermare il diritto Lecceprima.it - Dal progetto culturale nasce un museo: presentate cinque nuove opere tattili Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 29 ottobre 2024) LECCE - Ilpluriennale del Rotary Club Lecce Sud “Toccare per credere”, coordinato dal socio Carlo Macculi, prende sempre più forma e si avvia a diventare unmultisensoriale che arricchirà la città di un nuovo presidio storico e socio-capace di affermare il diritto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:del Viaggio in Movimento: la storia della Tranvia Sassi-Superga prende vita; Sassi – Superga:ilMuViMov,del Viaggio in Movimento; È ora disponibile il nuovo audio tour delColle del Duomo di Viterbo; Paesaggi. Landscapes: ildiEgizio e di Gallerie d'Italia Torino; A OlienaunDiffuso dedicato a Liliana Cano; E’ nato ilTazebao, per undella Resistenza nella Prima Zona Liguria; Leggi >>>

Museo del Viaggio in Movimento: la storia della Tranvia Sassi-Superga prende vita

(torinotoday.it)

Nel luogo simbolo della tradizione e dell’ingegno torinese, la storica tranvia Sassi–Superga, nasce il progetto MuViMov – Museo del Viaggio in Movimento che diventa il cuore di una nuova iniziativa cu ...

Cultura. Roma, Technotown museo per tutti con laboratorio multisensoriale

(ilmetropolitano.it)

Cuore dell'incontro sarà il laboratorio multisensoriale "Il racconto delle emozioni" condotto da Francesca Fiorucci.

Nasce il coordinamento “Ville e musei del Lago di Como”

(msn.com)

Un progetto che mira a promuovere e sostenere la crescita culturale del territorio lariano “Il coordinamento si presenta al pubblico con un weekend speciale, in programma da sabato 26 a domenica 27 ot ...

Nasce il museo del bombardamento

(polesine24.it)

Auro diventa realtà. Il Comune di Lusia con il suo progetto di rigenerazione urbana è stato ammesso al finanziamento previsto nell’ambito del programma regionale Fesr 2021-27. Si tratta del primo dei ...