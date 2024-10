Lanazione.it - Contro l'Inter la prima storica vittoria in Serie A

(Di martedì 29 ottobre 2024) A Parma lo ricordano ancora oggi come “il Sindaco”, ma già l’annodi trasferirsi in gialloblù, Marco Osio aveva scritto una pagina di storia con la maglia dell’Empoli. È il 14 settembre 1986, giorno dell’esordio inA per i toscani. Per lagiornata, gli uomini di Gaetano Salvemini si trovano di fronte l’di Karl-Heinz Rumenigge. L’eroe della giornata, però, è proprio Osio, che segna il primo gol della storia del club inA e con quell’1-0 stende a sorpresa la corazzata di Trapattoni. Lo stadio ospita 35mila spettatori quel giorno e tra di loro, probabilmente, i tifosi azzurri non avrebbero mai neanche sognato di vivere unavolta del genere. Anche perché, all’inizio del match, la squadra ospite domina nel possesso palla, col portiere Giulio Drago salvato dal palo su una botta da fuori di Tardelli.