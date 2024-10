Chiara Ferragni: Claudio Calabi nuovo amministratore unico della società Fenice (Di martedì 29 ottobre 2024) Claudio Calabi è stato nominato amministratore unico di Fenice Srl, la società responsabile del brand di moda di Chiara Ferragni. La decisione è stata presa all’unanimità dall’Assemblea dei soci di Fenice Srl, segnando un importante cambiamento nella gestione della società. Chiara Ferragni, fino ad ora amministratore delegato e titolare di una partecipazione del 32,5% nella Chiara Ferragni: Claudio Calabi nuovo amministratore unico della società Fenice L'Identità. Lidentita.it - Chiara Ferragni: Claudio Calabi nuovo amministratore unico della società Fenice Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 29 ottobre 2024)è stato nominatodiSrl, laresponsabile del brand di moda di. La decisione è stata presa all’unanimità dall’Assemblea dei soci diSrl, segnando un importante cambiamento nella gestione, fino ad oradelegato e titolare di una partecipazione del 32,5% nellaL'Identità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Chi èRoberto, il nuovo a.d. di Fenice, la società di; E' ufficiale,è il nuovo amministratore unico di Fenice.lascia la poltrona di ad e Paolo Barletta quella di presidente;in soccorso di, chi è il manager scelto per Fenice;lascia il vertice di Fenice: al suo posto; Come cambiano le aziende dinon è più ad di Fenice,al timone dell'impero. L'azionista Morgese: «Business c; Leggi >>>

Claudio Calabi in soccorso di Chiara Ferragni, chi è il manager scelto per Fenice

(quifinanza.it)

Claudio Calabi è il nuovo amministratore delegato di Fenice: ecco chi è il manager esperto in ristrutturazione aziendale dal CV eccellente ...

Chiara Ferragni lascia il vertice di Fenice, Claudio Calabi al timone dell'impero

(msn.com)

Non sarà più Chiara a dirigere l’azienda come A.D. e anche Paolo Barletta lascia il suo ruolo di presidente. L'azionista Morgese: "Business crollato". Dopo analisi iniziali Calabi dovrà varare un pian ...

Chiara Ferragni lascia il vertice di Fenice, alla guida Claudio Calabi: ora è ufficiale

(msn.com)

L’assemblea dei soci di Fenice Srl ha votato unanime: Chiara Ferragni fa un passo indietro dal suo ruolo di amministratore delegato, così come Paolo Barletta da presidente. Claudio Calabi amministrato ...

Claudio Calabi e la missione di far risorgere la Fenice di Ferragni

(msn.com)

Torinese, esperto di ristrutturazioni aziendali, il manager dovrà ricucire le tensioni tra i soci e salvare i conti della società ...