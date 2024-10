Basket, Reggio Emilia e Tortona hanno la chance di allungare in Champions League (Di martedì 29 ottobre 2024) Si disputa tra oggi e domani la terza giornata della Basketball Champions League e in campo tornano la Unahotels Reggio Emilia e il Bertam Derthona Tortona, con le due formazioni italiane che hanno la chance di conquistare due vittorie importanti nella corsa alla seconda fase del torneo continentale. Gli Emiliani, inseriti nel girone F della Champions League, saranno impegnati oggi in trasferta contro lo ?l?sk Breslavia e andranno a caccia della seconda vittoria su un campo non facile, anche se i polacchi sono ancora alla ricerca della prima vittoria europea. Oasport.it - Basket, Reggio Emilia e Tortona hanno la chance di allungare in Champions League Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si disputa tra oggi e domani la terza giornata dellaballe in campo tornano la Unahotelse il Bertam Derthona, con le due formazioni italiane cheladi conquistare due vittorie importanti nella corsa alla seconda fase del torneo continentale. Glini, inseriti nel girone F della, saranno impegnati oggi in trasferta contro lo ?l?sk Breslavia e andranno a caccia della seconda vittoria su un campo non facile, anche se i polacchi sono ancora alla ricerca della prima vittoria europea.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Wroclaw-Reggio Emilia oggi in tv : programma - orario e diretta Champions League 2024/2025 basket

(Sportface.it)

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Wroclaw-Reggio Emilia, sfida valida come 3^ giornata del Gruppo F della Champions League 2024/2025 di basket. Dopo aver vinto all’esordio, nell’ultimo turno gli uomini di coach Priftis sono caduti in ...

Ecosistema urbano - Reggio Emilia premiata per la differenziata e le piste ciclabili

(Ilrestodelcarlino.it)

Reggio Emilia, 29 ottobre 2024 – Quest’anno la regina green della vivibilità ambientale urbana è Reggio Emilia, nella classifica stilata da Ecosistema Urbano 2024. Reggio Emilia risale la classifica passando dal quinto posto dello scorso anno al ...

Basket, Reggio Emilia e Tortona hanno la chance di allungare in Champions League

(oasport.it)

Si disputa tra oggi e domani la terza giornata della Basketball Champions League e in campo tornano la Unahotels Reggio Emilia e il Bertam Derthona ...

Serie A Basket: Trento imbattuta, vittorie esterne di Milano e Trapani. Varese e Napoli ancora a zero

(msn.com)

L'Aquila Trento resta imbattuta in Serie A dopo quattro giornate sfruttando la sconfitta interna della Pallacanestro Trieste contro Reggio Emilia e il rinvio della partita ...

Basket, la capolista Trento a Sassari, Milano ospita Napoli. Dove vedere in tv la quinta giornata

(msn.com)

L’ennesima debacle europea dell'Olimpia Milano (84-96 contro l’Efes, ma la squadra di Ettore Messina è stata sotto anche di 25 punti) ripropone le difficoltà ...

Basket: Trento diventa leader solitaria in Serie A, vince anche Reggio Emilia. Rinviata Virtus Bologna-Tortona

(oasport.it)

Chiusura con una partita in meno per la Serie A 2024-2025, in una giornata nella quale il big match avrebbe dovuto essere quello tra Virtus Segafredo ...