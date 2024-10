Arriva Agentforce di Salesforce: agenti AI autonomi e affidabili per potenziare la produttività (Di martedì 29 ottobre 2024) Agentforce offre agenti AI autonomi, completamente personalizzabili e pronti all’uso, capaci di connettersi a qualsiasi dato aziendale e di intervenire efficacemente nelle aree di vendita, assistenza, marketing e commercio Con Agent Builder, gli utenti possono estendere e personalizzare Agentforce in base alle esigenze della propria attività, utilizzando gli strumenti esistenti della piattaforma Salesforce, come flussi Sbircialanotizia.it - Arriva Agentforce di Salesforce: agenti AI autonomi e affidabili per potenziare la produttività Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 29 ottobre 2024)offreAI, completamente personalizzabili e pronti all’uso, capaci di connettersi a qualsiasi dato aziendale e di intervenire efficacemente nelle aree di vendita, assistenza, marketing e commercio Con Agent Builder, gli utenti possono estendere e personalizzarein base alle esigenze della propria attività, utilizzando gli strumenti esistenti della piattaforma, come flussi

Arriva Agentforce di Salesforce: agenti AI autonomi e affidabili per potenziare la produttività

Agentforce offre agenti AI autonomi, completamente personalizzabili e pronti all’uso, capaci di connettersi a qualsiasi dato aziendale e di intervenire efficacemente nelle aree di vendita, assistenza, ...

Il nuovo Agentforce di Salesforce è in grado di effettuare e portare a termine attività senza bisogno del supporto umano.

Basatoisul motore di ragionamento Atlas, che consente una pianificazione e un’orchestrazione di ordine superiore, conversazioni più naturali e risposte e azioni precise, Agentforce offre agenti AI aut ...

