Abrogare orsi e lupi? (Di martedì 29 ottobre 2024) Il referendum non vale nulla, era solo una consultazione locale senza i crismi necessari. Ma questo del resto non è una novità, troppi ne abbiamo visti di referendum veri, vincenti Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Abrogare orsi e lupi? Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il referendum non vale nulla, era solo una consultazione locale senza i crismi necessari. Ma questo del resto non è una novità, troppi ne abbiamo visti di referendum veri, vincenti Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autonomia - stop al referendum regionale per abrogare la legge : PD - AVS e M5S attaccano Cirio

(Torinotoday.it)

No a un referendum piemontese sull'autonomia differenziata. Il consiglio regionale del Piemonte ha infatti bocciato la proposta avanzata da Domenico Rossi del PD di indire una consultazione popolare per fare esprimere sul tema i cittadini ...

Battipaglia : il Consiglio Comunale chiede il Referendum per abrogare l’Autonomia Differenziata

(Zon.it)

Il 31 luglio, all’unanimità dei voti, il Consiglio Comunale di Battipaglia si è schierato a favore della indizione del Referendum per abrogare la legge sulla Autonomia Regionale Differenziata (legge “Calderoli”). Il Consiglio Comunale si esprime ...

Le conseguenze del referendum contro gli orsi e i lupi in Trentino

(editorialedomani.it)

Si è votato in 13 comuni della val di Sole e il risultato è stato un plebiscito: il 98,58 per cento dei votanti ha detto che orsi e lupi sono un pericolo. L’affluenza ha superato il 63 per cento. Ma a ...

RISULTATI REFERENDUM ORSI-LUPI IN VAL DI SOLE TRENTINO: STRAVINCE IL SÌ/ Pericolosi per 98,58%: cosa succede

(ilsussidiario.net)

Risultati Referendum sugli orsi in Trentino: Val di Sole stravince il Sì. Cosa cambia a fronte ora sugli animai pericolosi ...

Referendum orsi e lupi in Val di Sole, ritenuti pericolosi dal 98% dei votanti

(tg24.sky.it)

È un plebiscito. Per il 98,58% dei votanti al referendum la presenza di grandi carnivori in zone densamente antropizzate come le Valli di Sole, Peio e Rabbi è "un grave pericolo per la sicurezza ...

Val di Sole (TN): orsi e lupi continuano a essere specie super protette

(lav.it)

Nessuna novità dalla Val di Sole, orsi e lupi continuano a essere specie super protette Se i cittadini vogliono sicurezza meglio che si affidino alla scienza invece di continuare a farsi prendere in g ...