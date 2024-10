29 ottobre 1997, Russia-Italia: l’esordio di Gianluigi Buffon (VIDEO) (Di martedì 29 ottobre 2024) L'articolo 29 ottobre 1997, Russia-Italia: l’esordio di Gianluigi Buffon (VIDEO) proviene da Gli Eroi del Calcio. Glieroidelcalcio.com - 29 ottobre 1997, Russia-Italia: l’esordio di Gianluigi Buffon (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Glieroidelcalcio.com (Di martedì 29 ottobre 2024) L'articolo 29di) proviene da Gli Eroi del Calcio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Gigi Nazionale: tutte le sfumature d'Azzurro di Buffon; Il 29Buffon esordiva in Nazionale; Spareggio Mondiali: quel precedente dell'Italia contro lanel; Buffon, comincia l'era di Super Gigi con la Nazionale;: 25 anni fa, un milione di cartoline per la messa al bando delle mine antiuomo; Italia-, l’unico spareggio felice; Leggi >>>

Russia, attacco nucleare simulato per spaventare la Nato: le esercitazioni supervisionate da Putin con missili Yars e aerei Tupolev

(leggo.it)

Un attacco nucleare simulato per spaventare la Nato. Le forze armate russe hanno deciso di effettuare delle esercitazioni in cui simulare «i compiti per effettuare un massiccio attacco ...

È il 981° giorno di guerra in Ucraina. Pentagono: «Diecimila soldati nordcoreani addestrati nella Russia orientale»

(corriere.it)

Le notizie di martedì 29 ottobre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Il sindaco della città, Igor Terekhov, spiega su Telegram che dopo i primi tre decessi, «sotto le macerie è stato trovato il corp ...

Russia, attacco nucleare simulato: le esercitazioni (supervisionate da Putin) con missili Yars e aerei Tupolev spaventano la Nato

(msn.com)

Un attacco nucleare simulato per spaventare la Nato. Le forze armate russe hanno deciso di effettuare delle esercitazioni in cui simulare «i compiti per effettuare un massiccio attacco ...

Russia, Putin annuncia una nuova esercitazione nucleare

(tg24.sky.it)

Si tratta della seconda in due settimane. I funzionari russi ritengono che il conflitto stia entrando in una fase difficile, per questo devono tenere pronte le armi nucleari. Nel video diffuso dal Cre ...